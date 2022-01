Gazzetta: Allegri ha comunicato a Morata che non lo lascerà partire finché la Juve non troverà un sostituto (Di martedì 4 gennaio 2022) Secondo quanto scrive la Gazzetta dello Sport, il tecnico della Juventus, Massimiliano Allegri, ha smorzato i sogni blaugrana di Alvaro Morata comunicandogli che non potrà partire fino a quando il club bianconero non avrà trovato un sostituto. “La Signora non darà il suo ok al trasferimento finché non avrà trovato un sostituto. Di sicuro l’attaccante di proprietà dell’Atletico Madrid non si muoverà fino alla Supercoppa italiana, perché i bianconeri non possono permettersi di affrontare Napoli, Roma e Inter senza un centravanti: è quanto è stato ribadito a Morata anche dal tecnico nel colloquio di ieri, che ha reso lo spagnolo un po’ più pessimista sul suo trasferimento. Questo però non significa che abbia rinunciato all’idea né che la ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 4 gennaio 2022) Secondo quanto scrive ladello Sport, il tecnico dellantus, Massimiliano, ha smorzato i sogni blaugrana di Alvarocomunicandogli che non potràfino a quando il club bianconero non avrà trovato un. “La Signora non darà il suo ok al trasferimentonon avrà trovato un. Di sicuro l’attaccante di proprietà dell’Atletico Madrid non si muoverà fino alla Supercoppa italiana, perché i bianconeri non possono permettersi di affrontare Napoli, Roma e Inter senza un centravanti: è quanto è stato ribadito aanche dal tecnico nel colloquio di ieri, che ha reso lo spagnolo un po’ più pessimista sul suo trasferimento. Questo però non significa che abbia rinunciato all’idea né che la ...

Advertising

Gazzetta_it : Allegri, altolà a Morata. Nove giorni per prendere Icardi o Scamacca #juve - napolista : Gazzetta: Allegri ha comunicato a #Morata che non lo lascerà partire finché la Juve non troverà un sostituto Lo sp… - WaltWhite2016 : RT @GnocchiGene: Via l’attacco Juve: dopo Morata al Barcellona e Kean verso la Premier, Kaio Jorge rivela :” Ieri Allegri voleva abbandonar… - Pira6819 : RT @GnocchiGene: Via l’attacco Juve: dopo Morata al Barcellona e Kean verso la Premier, Kaio Jorge rivela :” Ieri Allegri voleva abbandonar… - MattiaGiovi : RT @GnocchiGene: Via l’attacco Juve: dopo Morata al Barcellona e Kean verso la Premier, Kaio Jorge rivela :” Ieri Allegri voleva abbandonar… -