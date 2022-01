Fiumicino | il Comitato Stop 5G scrive a Montino | “Le frequenze interferiscono con i voli?”

(Di martedì 4 gennaio 2022)– “è l’aeroporto più grande d’Europa. Ma la sicurezza deicontinua ad essere garantita?“. Lo chiedono al Sindaco i Comitati5G e Orgoglio Cittadino attraverso una Pec inviata dai presidenti Annalisa Buccieri e Vincenzo Ritondale sia al primo cittadino che ad altri membri e figure dell’amministrazione direttamente interessati. “La missiva – spiegano i rappresentanti dei comitati – include come allegato il bollettino informativo del 17 dicembre scorso dell’EASA, l’Agenzia Europea per la Sicurezza Aerea, che riporta le segnalazioni delle società Boeing ed Airbus in riferimento al rischio di interferenze col traffico aereo generate dalledel 5G. Esprimiamo serie preoccupazioni per le interferenze potenzialmente derivanti dalle elevate e diversificate ...

