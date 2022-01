Eriksen torna a parlare | “Oggi mi sento fortunato | ho un sogno nel cuore”

(Di martedì 4 gennaio 2022) Dopo il malore che lo ha colpito lo scorso giugno nel match tra Danimarca e Finlandia, Christiansi è raccontato alla tv danese DR. Il. centrocampista, che a dicembre ha rescisso il contratto con l’Inter, ha ringraziato tutti per l’affetto ricevuto, dai colleghi ai tifosi, che gli hanno sempre mostrato il loro supporto: “Ringrazio tutti, finora l’ho fatto con chi ho incontrato di persona come medici, calciatori e famigliari, ma ora faccio altrettanto con tutti i tifosi che mi hanno scritto migliaia di lettere, e-mail e inviato anche dei fiori“. “Mi ritengoperchésono ancora qui – ha aggiunto – vogliore a giocare eil Mondiale in Qatar. Mibene, il mionon è un ostacolo“, intervista, ...

Christianha lasciato l' Inter anche se l'addio ufficiale avverrà in occasione della gara contro la Lazio di campionato o prima della sfida contro la Juventus in Supercoppa il prossimo 12 gennaio. L'...Commenta per primo Christiana parlare. Il centrocampista danese, che ha rescisso il contratto con l'Inter dopo l'operazione al cuore in seguito all'arresto cardiaco in Danimarca - Finlandia all'Europeo che non gli ...Le parole di Christian Eriksen che ringrazia medici, familiari e le migliaia di tifosi che gli hanno dato grande supporto dopo lo spavento e il malore in ...Il centrocampista ex Inter torna a parlare davanti alle telecamere a più di 6 mesi dal malore: "Quello che mi è successo ha colpito ...