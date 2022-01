Dopo lo stop per Covid, torna in campo la Gevi Napoli (Di martedì 4 gennaio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiPozzuoli (Na) – La Gevi Napoli torna in campo Dopo lo stop imposto al campionato dalla Lega Basket per i numerosi casi di contagio da Covid-19 tra gli atleti. La squadra partenopea sarà impegnata domani alle ore 19,30 al Palasport Taliercio di Mestre contro l’Umana Reyer Venezia nel recupero della tredicesima giornata del campionato di Serie A. La Gevi, Dopo la sconfitta nell’ultima gara del 2021 contro Trento, è attesa da un banco di prova importante contro una delle squadre più titolate del campionato. Gli azzurri sono al quarto posto in classifica a quota 14, con Trieste e Brindisi, la Reyer è invece undicesima, reduce da tre sconfitte consecutive. Unico ex della gara è Jeremy Pargo, che ha giocato a ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 4 gennaio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiPozzuoli (Na) – Lainloimposto al campionato dalla Lega Basket per i numerosi casi di contagio da-19 tra gli atleti. La squadra partenopea sarà impegnata domani alle ore 19,30 al Palasport Taliercio di Mestre contro l’Umana Reyer Venezia nel recupero della tredicesima giornata del campionato di Serie A. Lala sconfitta nell’ultima gara del 2021 contro Trento, è attesa da un banco di prova importante contro una delle squadre più titolate del campionato. Gli azzurri sono al quarto posto in classifica a quota 14, con Trieste e Brindisi, la Reyer è invece undicesima, reduce da tre sconfitte consecutive. Unico ex della gara è Jeremy Pargo, che ha giocato a ...

