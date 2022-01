Donnarumma positivo al Covid | focolaio al Psg

(Di martedì 4 gennaio 2022) PARIGI (FRANCIA) - Gianluigiè risultatoal. Lo ha comunicato il Psg sul profilo ufficiale Twitter. E' il sesto caso all'interno del club parigino in pochi giorni dopo le ...

Ultime Notizie dalla rete : Donnarumma positivo

Gianluigi, portiere del Paris Saint - Germain e della Nazionale italiana, è risultatoal Covid. E' stato lo stesso club parigino a comunicare la positività del giocatore. Quello del portiere ...Il portiere della Nazionaleal Covid - 19. Ieri ha giocato in Coppa contro il Vannes PARIGI (FRANCIA) - Un'altra positività in casa Psg. Questa volta si tratta di Gianluigiche va ad aggiungersi a Lionel ..."Donnarumma è risultato positivo al Covid-19. È stato posto in isolamento ed è soggetto al protocollo sanitario appropriato. I test effettuati da Juan Bernat ieri e oggi sono risultati negativi. Doman ...PARIGI (FRANCIA) - Il portiere della nazionale azzurra e del Paris Saint-Germain, Gianluigi Donnarumma, è positivo al Covid. Lo ha comunicato il Psg sul profilo ufficiale Twitter: "Donnarumma è risult ...