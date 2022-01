Covid, il Piemonte tocca quota 20mila nuovi contagi (Di martedì 4 gennaio 2022) Sono 20.453 i nuovi casi di contagi Covid comunicati oggi dall’Unità di crisi della Regione Piemonte. Il tasso di positivi schizza al 19,6%, sui 104.228 tamponi diagnostici processati, di cui 88.753 antigenici. La quota di asintomatici è pari al 72%, I decessi registrati sono 21, di cui 2 relativi a oggi. La curva dei ricoverati è in linea con la tendenza dei giorni scorsi: +5 in terapia intensiva (in totale 117), + 57 negli altri reparti (1.411). Il più alto di sempre anche il numero dei guariti in un giorno, 5.033.Dall’inizio della pandemia in Piemonte sono stati accertati 533.902 casi positivi, 12.093 morti e 422.949 guariti. L'articolo proviene da Nuova Società. Leggi su nuovasocieta (Di martedì 4 gennaio 2022) Sono 20.453 icasi dicomunicati oggi dall’Unità di crisi della Regione. Il tasso di positivi schizza al 19,6%, sui 104.228 tamponi diagnostici processati, di cui 88.753 antigenici. Ladi asintomatici è pari al 72%, I decessi registrati sono 21, di cui 2 relativi a oggi. La curva dei ricoverati è in linea con la tendenza dei giorni scorsi: +5 in terapia intensiva (in totale 117), + 57 negli altri reparti (1.411). Il più alto di sempre anche il numero dei guariti in un giorno, 5.033.Dall’inizio della pandemia insono stati accertati 533.902 casi positivi, 12.093 morti e 422.949 guariti. L'articolo proviene da Nuova Società.

