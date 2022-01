**Covid: fonti Pd, 'super green pass? Massimo rigore, fino ad obbligo per tutti'** (Di martedì 4 gennaio 2022) Roma, 4 gen. (Adnkronos) - Alla vigilia del Cdm sulle nuove misure Covid, compreso il super green pass sul quale è aperta un discussione su quanto e come estenderlo, il Pd conferma la linea del rigore sulla misure Covid. "Linea il più rigorosa possibile", ribadiscono fonti del Nazareno all'Adnkronos. fino a prevedere la massima estensione del super certificato verde: "fino all'obbligo per tutti", si sottolinea. Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 4 gennaio 2022) Roma, 4 gen. (Adnkronos) - Alla vigilia del Cdm sulle nuove misure Covid, compreso ilsul quale è aperta un discussione su quanto e come estenderlo, il Pd conferma la linea delsulla misure Covid. "Linea il più rigorosa possibile", ribadisconodel Nazareno all'Adnkronos.a prevedere la massima estensione delcertificato verde: "all'per", si sottolinea.

