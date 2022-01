Covid, davvero Omicron è l’inizio della fine della pandemia? (Di martedì 4 gennaio 2022) Omicron, secondo il politologo Yascha Mounk, segna l’inizio della fine «sociale» dell’epidemia. Se possa anche preludere alla fine «biologica» della crisi pandemica è però presto per dirlo Leggi su corriere (Di martedì 4 gennaio 2022), secondo il politologo Yascha Mounk, segna«sociale» dell’epidemia. Se possa anche preludere alla«biologica»crisi pandemica è però presto per dirlo

Advertising

NicolaPorro : Quante #balle ci hanno raccontato sul #Covid? Troppe. Le numero 42 e 43, lette in fila, fanno davvero impressione (… - Corriere : Davvero Omicron è l’inizio della fine della pandemia? - EleonoraBracco : Telefono ad una mia amica, che ha dovuto punturarsi perché così aveva deciso suo figlio. Due chiacchiere e poi lei… - ProlifeCerLad : RT @bertero_g: In effetti... Davvero pensiamo di poter vaccinare il pianeta ogni 6-4 mesi vita natural durante??? - mybluemoons : covid hai davvero superato ogni misura hai fatto perdere 4 chili a seokjin e reso triste hoseok per ciò preparati c… -