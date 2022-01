Conte: «Al Chelsea due stagioni importanti, ma non devo dimostrare nulla» (Di martedì 4 gennaio 2022) . Le parole del tecnico in conferenza stampa Antonio Conte, allenatore del Tottenham, in conferenza stampa ha parlato del suo ritorno a Stamford Bridge da avversario contro il Chelsea. Le dichiarazioni dell’ex tecnico dell’Inter. Le sue parole: «Penso che nella mia attuale posizione non devo dimostrare niente a nessuno, dopo la fine dell’avventura con il Chelsea ho continuare a fare un lavoro importante in altre squadre. Sarà bello tornare a Stamford Bridge, sarà la prima volta da quando ho lasciato il Chelsea. Quello che posso dire è che ho trascorso due stagioni fantastiche al Chelsea, ho creato tante amicizie all’interno del club. Abbiamo fatto un lavoro davvero buono, importante. devo ringraziare il Chelsea ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 4 gennaio 2022) . Le parole del tecnico in conferenza stampa Antonio, allenatore del Tottenham, in conferenza stampa ha parlato del suo ritorno a Stamford Bridge da avversario contro il. Le dichiarazioni dell’ex tecnico dell’Inter. Le sue parole: «Penso che nella mia attuale posizione nonniente a nessuno, dopo la fine dell’avventura con ilho continuare a fare un lavoro importante in altre squadre. Sarà bello tornare a Stamford Bridge, sarà la prima volta da quando ho lasciato il. Quello che posso dire è che ho trascorso duefantastiche al, ho creato tante amicizie all’interno del club. Abbiamo fatto un lavoro davvero buono, importante.ringraziare il...

