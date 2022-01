Chi vincerà lo scudetto? La classifica finale della Serie A 2021/22 secondo l'algoritmo americano (Di martedì 4 gennaio 2022) Inter campione d'Italia, Juventus fuori dalla Champions? Dopo la fine del girone d'andata, un sito americano specializzato in statistiche e previsioni ha provato a pronosticare l'esito del... Leggi su ilpallonegonfiato (Di martedì 4 gennaio 2022) Inter campione d'Italia, Juventus fuori dalla Champions? Dopo la fine del girone d'andata, un sitospecializzato in statistiche e previsioni ha provato a pronosticare l'esito del...

Stefano88271674 : @ottogattotto ...e chissà chi vincerà! - viverepesaro : Oggi c'è la Supercoppa: Italservice Pesaro-Feldi Eboli. De Oliveira: 'Vincerà chi ha più fame'… - gate21ruby : @1926_cri Allora teniamoci il ridimensionamento e lasciamo andare via in tranquillità chi a giusta ragione ambisce… - danimorri_ : Ho capito che nei match a più atleti vince sempre chi entra per ultimo ergo vincerà Bobby Lashey #Fatal4Way #WWERaw - SusyMedri : @Enomis1992 @dottorbarbieri E tutti gli altri partiti…nessuno escluso. Forse si salverà qualcuno…ma chi vincerà sar… -

Ultime Notizie dalla rete : Chi vincerà Il 9 gennaio nasce il nuovo Totocalcio, la storica schedina viene rivoluzionata ... oltre al classico "13", si vincerà anche con 11 partite, e a scalare con 9, 7, 5 e 3 incontri. La ... In principio le partite da pronosticare erano 12 - e veniva premiato chi indovinava almeno 11 ...

Calcio, l'Olbia acquista Max Pezzali / Loro stanno chiusi ma / cosa importa chi vincerà / perché in fondo lo squadrone siamo noi / lo squadrone siamo noi ', oppure, semplicemente: 'Grazie mille! Grazie mille! Grazie mille!'. Ma non ci ...

