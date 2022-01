Che "Du" e "Pre" non si confondano con l'ignoranza (Di martedì 4 gennaio 2022) Sapendo di non sapere, ho cercato più volte di capire quello che sta succedendo. Il paradosso, per Loro, è proprio quello di voler usare la parola “libertà”, ma al contrario. Sarebbe quindi libero il cittadino che, da non vaccinato, può andare dove vuole con pochi o senza controlli, mettendo a rischio la salute (e la libertà) altrui. È proprio così, senza girarci intorno. Si può tirar giù il chiacchiericcio filosofale e colto ma, come si dice, le chiacchiere stanno a zero: chi si ammala seriamente di Omicron sono i non vaccinati e quelli assolutamente più fragili, dati alla mano. Vaccinarsi (appoggiando le lobby di psycoPharma, bla bla bla... e tutti gli altri mille discorsi che abbiamo già sentito e che ormai non reggono) significa proteggersi, comunque, dal virus e, al contrario, non vaccinarsi vuol dire rischiare di ammalarsi, spesso in modo grave, e esporre gli altri a un serio ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 4 gennaio 2022) Sapendo di non sapere, ho cercato più volte di capire quello che sta succedendo. Il paradosso, per Loro, è proprio quello di voler usare la parola “libertà”, ma al contrario. Sarebbe quindi libero il cittadino che, da non vaccinato, può andare dove vuole con pochi o senza controlli, mettendo a rischio la salute (e la libertà) altrui. È proprio così, senza girarci intorno. Si può tirar giù il chiacchiericcio filosofale e colto ma, come si dice, le chiacchiere stanno a zero: chi si ammala seriamente di Omicron sono i non vaccinati e quelli assolutamente più fragili, dati alla mano. Vaccinarsi (appoggiando le lobby di psycoPharma, bla bla bla... e tutti gli altri mille discorsi che abbiamo già sentito e che ormai non reggono) significa proteggersi, comunque, dal virus e, al contrario, non vaccinarsi vuol dire rischiare di ammalarsi, spesso in modo grave, e esporre gli altri a un serio ...

