Bayern Monaco, il Covid-19 non dà tregua: ci sono altri sette positivi (Di martedì 4 gennaio 2022) Il Bayern Monaco ha annunciato la positività al Covid-19 di altri sette membri del gruppo squadra. Si tratta di Kingsley Coman, Corentin Tolisso, Omar Richards, Leroy Sane', Manuel Neuer, Dayot Upamecano e dell'assistente allenatore Dino Toppmoeller. Questi si vanno ad aggiungere ad una lista che già comprendeva al suo interno Nianzou e Lucas Hernandez. I test sono stati effettuati ieri al gruppo squadra, dopo che i calciatori sono rientrati dalle vacanze. Il campionato tedesco, che vede in testa i bavaresi, riprenderà nella giornata di venerdì 7 gennaio proprio con la sfida tra il Bayern ed il Borussia Moenchengladbach. L'incontro è in programma alle 20:30. SportFace.

