ATP Melbourne 2022, Andreas Seppi al tabellone principale, fuori Andrea Vavassori (Di martedì 4 gennaio 2022) Il secondo ed ultimo turno di qualificazione al torneo ATP 250 di Melbourne, in Australia, risulta agrodolce per i colori azzurri: dei due italiani impegnati nel match decisivo, soltanto Andreas Seppi accede al tabellone principale, mentre viene eliminato Andrea Vavassori. Seppi a fatica ha ragione, in uno scontro generazionale, del giovane argentino Sebastian Baez, ammirato alle ultime Next Gen ATP Finals, piegato per 7-5 7-6 (1) in una sfida decisa dal break nel dodicesimo gioco della prima frazione e da un tie break dominato dall’azzurro per 7-1 nel secondo parziale. Altrettanto combattuto, ma con esito opposto, il match di Andrea Vavassori, il quale cede allo statunitense Maxime Cressy al termine ... Leggi su oasport (Di martedì 4 gennaio 2022) Il secondo ed ultimo turno di qualificazione al torneo ATP 250 di, in Australia, risulta agrodolce per i colori azzurri: dei due italiani impegnati nel match decisivo, soltantoaccede al, mentre viene eliminatoa fatica ha ragione, in uno scontro generazionale, del giovane argentino Sebastian Baez, ammirato alle ultime Next Gen ATP Finals, piegato per 7-5 7-6 (1) in una sfida decisa dal break nel dodicesimo gioco della prima frazione e da un tie break dominato dall’azzurro per 7-1 nel secondo parziale. Altrettanto combattuto, ma con esito opposto, il match di, il quale cede allo statunitense Maxime Cressy al termine ...

