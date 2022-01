Alessandra Severini È corsa all' assegno unico | la misura di sostegno economico

Advertising

È corsa all'assegno unico, la misura di sostegno economico che spetta per ogni figlio a carico fino ai 21 anni indipendentemente dal reddito. Nei soli primi tre giorni dell'anno ...Natale ad alto rischio contagio e il governo corre ai ripari. Nuove misure restrittive sono state adottate dal Consiglio dei ministri per tentare di arginare i contagi. Il testo, ...Non è escluso il ricorso alla fiducia ma crescono i malumori fra le forze politiche per il poco tempo destinato all'esame. Rinnovato il bonus tv per l'acquisto di nuovi apparecchi e decoder Il bonus 1 ...