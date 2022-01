(Di martedì 4 gennaio 2022) Ilcercherà di qualificarsi per gli ottavi di finale della Copa del Rey quando affronteràal Campo Municipal El Collao mercoledì 5 gennaio. I Los Blancos entreranno in campo dopo la sconfitta per 1-0 al Getafe nella Liga, mentre l’, di terza divisione, ha subito una sconfitta per 1-0 contro il Linense nella loro ultima sfida di campionato il 18 dicembre. Il calcio di nizio divsè previsto alle 21:30 Prepartitavs: a che punto sono le due squadre?, che opera nel terzo livello del calcio spagnolo, ha raggiunto gli ottavi di finale della Copa del Rey della scorsa stagione, che si è rivelata ...

Advertising

periodicodaily : Alcoyano vs Real Madrid: pronostico e possibili formazioni #5gennaio #copadelrey - infobetting : Alcoyano-Real Madrid (Copa del Rey, mercoledì H 21.30): formazioni, quote, - sportnotizie24 : #Alcoyano-#Real Madrid, le probabili formazioni: sedicesimi di Coppa del Re -

Ultime Notizie dalla rete : Alcoyano Real

Madrid 2 (ore 21.30) Gara valida per i sedicesimi di finale della Copa del Rey. L'occupa l'undicesima posizione della classifica del campionato cadetto spagnolo. Il...Madrid è una partita valida per i sedicesimi di finale di Coppa Del Re. Ecco le probabili formazioni e il pronostico della sfida in questioneMADRID - mercoledì ore 21:...Il tecnico del Real Madrid, in conferenza in vista del prossimo impegno di Copa del Rey contro l'Alcoyano, dribbla così una domanda sulle voci che vorrebbero i Blancos determinati ad acquisire il cart ...L'allenatore del Real Madrid ha affrontato in conferenza stampa diversi temi, tra cui il possibile futuro di Mbappé ...