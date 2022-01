Traffico Roma del 03-01-2022 ore 18:00 (Di lunedì 3 gennaio 2022) Luceverde Roma da Simone a cercare una buona serata bentrovate a questo appuntamento in aumento in queste ore il Traffico ma tutto questo in una giornata dove non sono molti gli spostamenti pochi Infatti i disagi le maggiori difficoltà per il Traffico sulla via Salaria si tratta di lavori tra la tangenziale all’aeroporto dell’Urbe il transito è su carreggiata ridotta sull’autostrada per L’Aquila e per terra molla A24 verso l’Abruzzo un incidente tra il raccordo anulare alla barriera e rallentamenti sul Raccordo Anulare rallentato il Traffico in carreggiata esterna all’uscita della Casilina prestare attenzione a incidenti sul lungotevere Vaticano e sulla via Laurentina altezza via di Tor Pagnotta all’Eur Torrino chiusa da alcune ore via Camillo Sabatini si tratta di lavori idrici mentre a Monteverde per accertamenti ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 3 gennaio 2022) Luceverdeda Simone a cercare una buona serata bentrovate a questo appuntamento in aumento in queste ore ilma tutto questo in una giornata dove non sono molti gli spostamenti pochi Infatti i disagi le maggiori difficoltà per ilsulla via Salaria si tratta di lavori tra la tangenziale all’aeroporto dell’Urbe il transito è su carreggiata ridotta sull’autostrada per L’Aquila e per terra molla A24 verso l’Abruzzo un incidente tra il raccordo anulare alla barriera e rallentamenti sul Raccordo Anulare rallentato ilin carreggiata esterna all’uscita della Casilina prestare attenzione a incidenti sul lungotevere Vaticano e sulla via Laurentina altezza via di Tor Pagnotta all’Eur Torrino chiusa da alcune ore via Camillo Sabatini si tratta di lavori idrici mentre a Monteverde per accertamenti ...

Advertising

muoversintoscan : ? In #A1, in direzione Roma: rallentamenti per traffico intenso tra Aglio e Calenzano-Sesto Fiorentino #viabiliTOS #viabiliFI - LuceverdeRadio : ?? #Autostrade #Traffico - A1 Firenze-Roma ?????? Traffico rallentato tra Barberino di Mugello e Calenzano > Roma… - muoversintoscan : ? In #A1, in direzione Roma: code per traffico intenso tra Barberino di Mugello e Calenzano-Sesto Fiorentino #viabiliTOS #viabiliFI - CCISS_Ministero : A1 Firenze-Roma code a tratti causa traffico intenso tra Svincolo Valdarno (Km 335,8) e A1 Svincolo Incisa - Regge… - sulsitodisimone : Informazioni linee ferroviarie: Nodo di Roma: dalle ore 16:45 traffico ferroviario tornato regolare in prossimità… -