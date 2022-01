Traffico Roma del 03-01-2022 ore 08 | 30

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 3 gennaio 2022) LuceverdeBuongiorno e ben trovati dalla redazioneregolare su entrambe le carreggiate del grande raccordo anulare anche se raccomandiamo prudenza per la presenza di un incidente lungo l’interno atral Ostiense e le bivio dell’autostrada-fiumicino a pochi gli spostamenti sulle tratto cittadino della A24 e sull’intero percorso della tangenziale e nella città diprudenza su via di Tor Pagnotta per la presenza di un incidente e di una spazzatrice ribaltata possibili disagi Dunque in prossimità di Piazza dei Carabinieri ancora un incidente questa volta con più veicoli coinvolti su via Ardeatina vicino via di Grotta Perfetta non si escludono ulteriori rallentamenti e per la stessa causa prestare attenzione lungo la circonvallazione Ostiense vicino via Manfredo Camperio e per lavori ricordiamo che si ...