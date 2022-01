Terremoto a Taiwan | violenta scossa di magnitudo 6 2 sulla costa est dell’isola | non si segnalano feriti o danni

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 3 gennaio 2022) Undi6.2 è stato registrato nellaorientale died è stato avvertito nella capitale Taipei. Lo ha reso noto l’ufficio meteorologico centrale dispiegando che laè avvenuta alle 17:46 ora locale (le 10:46 italiane). Secondo lo Us Geological Survey il sisma ha avuto origine a una profondità di 28,7 chilometri sotto l’oceano a 56 km dalla città di Hualien,est. Gli edifici della capitale hanno tremato per quasi un minuto, secondo quanto riferiscono i media locali. Al momento non sinénéparticolari. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.