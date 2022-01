Soleil e la bomba su Alessandro: “Se ci fossi stata avrebbe scelto me e non Sophie” (Di lunedì 3 gennaio 2022) La giovane influencer Soleil Sorge torna a parlare di Alessandro Basciano e Sophie Codegoni Il nuovo flirt che sta nascendo L'articolo proviene da Tutto sul Gossip. Leggi su tuttosulgossip (Di lunedì 3 gennaio 2022) La giovane influencerSorge torna a parlare diBasciano eCodegoni Il nuovo flirt che sta nascendo L'articolo proviene da Tutto sul Gossip.

Advertising

Isabella240821 : @INFOGF22 @BELLIPRODUCTION Bomba fuoco spade…. Scoppierà una guerra per “amore”…. Ma in difesa di chi? Temo che per… - mel_cri : È tornata a bomba su #soleil. Non ha altri argomenti. Mandiamola a casa dal figlio e dal fidanzatino. #gfvip - alexysMls : Soleil è una bomba a orologeria ???? #gfvip - PGaruffi : RT @americancarpy: “no scusa… è l’una di notte! ho visto roba alle 5 del pomeriggio imbarazzante che dico no vabbè non guardo” #baru bomba… - americancarpy : “no scusa… è l’una di notte! ho visto roba alle 5 del pomeriggio imbarazzante che dico no vabbè non guardo” #baru b… -