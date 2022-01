Schumacher compie 53 anni | Todt | “Ispirazione per la Formula Uno”

(Di lunedì 3 gennaio 2022) Oggi, 3 gennaio 2022, Michael53. Il sette volte campione del mondo diUno, gravemente infortunatosi a fine 2013 dopo una caduta sugli sci a Meribel, in Francia, ha ricevuto numerosi messaggi di auguri da ex piloti, amici e persone che hanno condiviso con lui glipiù belli e gloriosi del suo dominio in Ferrari, dal 2000 al 2004. Tra i più toccanti, non è mancato quello scritto dall’ex team principal del Cavallino rampante, Jean. Il francese, che ha recentemente terminato il suo ruolo di Presidente della FIA, si è rivolto al tedesco con un breve messaggio pubblicato su twitter: “Buon compleanno Mikel! In questo giorno speciale celebriamo una grande leggenda della F1 ed un caro amico. Continui ad essere un’per tutti ...

Il 3 gennaio53 anni Michael, icona della Formula 1 e autentico dominatore di un'epoca, costretto dal 2013 a una lunghissima degenza dopo l'incidente sulla neve a Courchevel. A lui è dedicata la ...Michaelnon è un nome come un altro. E non solo per i meriti sportivi che si è guadagnato sul ... Il tedesco, che oggi53 anni, ha donato complessivamente 1,5 milioni di euro a ...ROMA - Il 3 gennaio è sempre un giorno importante per il mondo della Formula 1, essendo il compleanno di Michael Schumacher, che oggi compie 53 anni. Tra questi non poteva mancare il figlio Mick: "Buo ...A Suzuka Schumacher spezzò l’incantesimo che durava dal 1979 quando ad imporsi fu Jody Scheckter e poi riuscì a ripetersi nelle quattro stagioni successive. Dal 2021 il cognome Schumacher è tornato in ...