Sanremo 2022, Gianni Morandi a rischio squalifica per aver spoilerato per sbaglio la sua canzone? (Di lunedì 3 gennaio 2022) Se l’anno scorso Fedez e Francesca Michielin hanno rischiato la squalifica dal Festival di Sanremo a causa di una Instagram Story del rapper in cui si sentivano in anteprima alcuni secondi del brano Chiamami Per Nome, quest’anno potrebbe ritrovarsi nella stessa situazione Gianni Morandi, uno dei big della prossima edizione. Tutto sarebbe accaduto questa mattina, come riporta il sito All Music Italia: Gianni Morandi avrebbe caricato per sbaglio sulla sua pagina Facebook un video backstage in cui era presente gran parte del brano in gara, intitolato Apri tutte le porte. Dopo circa mezz’ora il video, con oltre 200 commenti, sarebbe stato rimosso dalla pagina del cantante, ma le segnalazioni hanno rapidamente fatto il giro sul web. Sempre secondo le segnalazioni ... Leggi su trashblog (Di lunedì 3 gennaio 2022) Se l’anno scorso Fedez e Francesca Michielin hanno rischiato ladal Festival dia causa di una Instagram Story del rapper in cui si sentivano in anteprima alcuni secondi del brano Chiamami Per Nome, quest’anno potrebbe ritrovarsi nella stessa situazione, uno dei big della prossima edizione. Tutto sarebbe accaduto questa mattina, come riporta il sito All Music Italia:avrebbe caricato persulla sua pagina Facebook un video backstage in cui era presente gran parte del brano in gara, intitolato Apri tutte le porte. Dopo circa mezz’ora il video, con oltre 200 commenti, sarebbe stato rimosso dalla pagina del cantante, ma le segnalazioni hanno rapidamente fatto il giro sul web. Sempre secondo le segnalazioni ...

