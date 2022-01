Saldi 2022 al Valmontone Outlet: orari speciali di Apertura (Di lunedì 3 gennaio 2022) Mercoledì 5 gennaio prenderà il via la stagione dei Saldi invernali al Valmontone Outlet, il villaggio dedicato allo shopping gestito da Promos in provincia di Roma. Per circa un mese si potrà approfittare di ulteriori sconti, fino al -70% sul prezzo Outlet, negli oltre 180 negozi. Inoltre, fino al 23 gennaio, ci sarà la possibilità di unire lo shopping al divertimento grazie alle due attrazioni: la pista di pattinaggio su ghiaccio e i bumper, l’ultima frontiera del divertimento: autoscontro gonfiabili, estremamente sicuri anche per i bambini, che scivolano sul ghiaccio grazie ad una camera d’aria e sono pilotati tramite joystick. “Per questi Saldi ci aspettiamo una grande affluenza – dichiara Cristina Lo Vullo, Direttore Valmontone Outlet. Da quando abbiamo ... Leggi su funweek (Di lunedì 3 gennaio 2022) Mercoledì 5 gennaio prenderà il via la stagione deiinvernali al, il villaggio dedicato allo shopping gestito da Promos in provincia di Roma. Per circa un mese si potrà approfittare di ulteriori sconti, fino al -70% sul prezzo, negli oltre 180 negozi. Inoltre, fino al 23 gennaio, ci sarà la possibilità di unire lo shopping al divertimento grazie alle due attrazioni: la pista di pattinaggio su ghiaccio e i bumper, l’ultima frontiera del divertimento: autoscontro gonfiabili, estremamente sicuri anche per i bambini, che scivolano sul ghiaccio grazie ad una camera d’aria e sono pilotati tramite joystick. “Per questici aspettiamo una grande affluenza – dichiara Cristina Lo Vullo, Direttore. Da quando abbiamo ...

