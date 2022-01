Roma, piace Ndombelè del Tottenham: le ultime (Di lunedì 3 gennaio 2022) La Roma sta puntando i talenti della Premier League, dopo Maitland Niles piace anche Ndombelè del Tottenham La Roma fa sul serio e vuole rinforzarsi in questo mercato invernale. Mourinho è stato chiaro e con le varie defezioni avute nel corso della prima parte di stagione ha bisogno di innesti freschi. Dopo Maitland Niles, i giallorossi guardano ancora in Premier League. piace, infatti, Ndombelè del Tottenham, già allenato da Mourinho. A riferirlo è la Gazzetta dello Sport. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 3 gennaio 2022) Lasta puntando i talenti della Premier League, dopo Maitland NilesanchedelLafa sul serio e vuole rinforzarsi in questo mercato invernale. Mourinho è stato chiaro e con le varie defezioni avute nel corso della prima parte di stagione ha bisogno di innesti freschi. Dopo Maitland Niles, i giallorossi guardano ancora in Premier League., infatti,del, già allenato da Mourinho. A riferirlo è la Gazzetta dello Sport. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Ultime Notizie dalla rete : Roma piace Reynolds, doppia pista belga. Abraham e Pellegrini sono ok Confermata la positività di Borja Mayoral : l'attaccante della Roma ha ricevuto ieri l'esito del molecolare e continua il suo isolamento: "Io sto bene " ha detto ... Piace al Bruges e all'Anderlecht. ...

Mourinho, un uomo raro: se Totti e De Rossi avessero avuto José che cose straordinarie avremmo fatto ...mia corazza e me lo fa entrare nel cuore Credo sia uno diretto spigoloso ma leale Se non gli piace ...struggente prima di una addio Ed ho pensato che avrei tanto desiderato che un tecnico della mia Roma ...

Roma, piace Kamara. Sirene inglesi per Jordan Veretout Today.it Reynolds, doppia pista belga. Abraham e Pellegrini sono ok Confermata la positività di Borja Mayoral: l’attaccante della Roma ha ricevuto ieri l’esito del molecolare e continua il suo isolamento: “Io sto bene – ha detto lo spagnolo – e mi sto allenando a casa ...

Maitland-Niles in salita: l’Arsenal non fa sconti Per il mercato di gennaio della Roma il g.m. Pinto sta lavorando su più fronti, scrive Gianluca Piacentini sul Corriere della Sera. In entrata due priorità: un esterno che possa dare il cambio a Karsd ...

