Raro sarcoma torace asportato dopo 11 ore di intervento

Leggi su ilfogliettone

(Di lunedì 3 gennaio 2022) Complessodi asportazione di undelall`Istituto Nazionale Tumori Regina Elena (IRE) di Roma. L'operazione è stata eseguita dall`equipe della chirurgia toracica, in collaborazione con l`equipe della chirurgia epatobiliopancreatica, con l'asportazione in blocco di un lobo polmonare, la parete toracica, il diaframma e una parte del fegato. Il sinovial, si spiega in una nota diffusa dall'IRE, è una forma molto aggressiva di malattia che tipicamente si sviluppa nei tessuti molli degli arti; rappresenta circa il 5% di tutti i sarcomi e solo lo 0,1% dei tumori primitivi del. Considerata la rarità della malattia, in letteratura, non sono descritti casi dichirurgico combinato toraco-addominale di resezione di un ...