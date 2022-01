Questo video non mostra un’attrice che si finge malata di Covid-19 (Di lunedì 3 gennaio 2022) Il 6 dicembre 2021 su Facebook è stato pubblicato un video che mostra una ragazza fingere di stare male mentre è sdraiata su di un letto di ospedale. Le immagini sono accompagnate da un commento in cui si sostiene che la scena si sarebbe svolta in Germania e mostrerebbe un’attrice pagata per interpretare una paziente malata di Covid-19 in terapia intensiva. Si tratta di un contenuto fuorviante che circola online dal 2020 e che veicola una notizia falsa. Come avevamo ricostruito in un precedente articolo, il video è stato originariamente pubblicato in una serie di storie Instagram dall’account @officialmelisa e mostra un’esercitazione anti-Covid organizzata il 10 settembre 2020 dal Corona Treatment Centre Jafféstraße di Berlino ... Leggi su facta.news (Di lunedì 3 gennaio 2022) Il 6 dicembre 2021 su Facebook è stato pubblicato uncheuna ragazzare di stare male mentre è sdraiata su di un letto di ospedale. Le immagini sono accompagnate da un commento in cui si sostiene che la scena si sarebbe svolta in Germania e mostrerebbepagata per interpretare una pazientedi-19 in terapia intensiva. Si tratta di un contenuto fuorviante che circola online dal 2020 e che veicola una notizia falsa. Come avevamo ricostruito in un precedente articolo, ilè stato originariamente pubblicato in una serie di storie Instagram dall’account @officialmelisa eun’esercitazione anti-organizzata il 10 settembre 2020 dal Corona Treatment Centre Jafféstraße di Berlino ...

Advertising

lapinella : Io, Bionda Morta per questo pezzo???????? #biondamorta #ilragazzoconlagiardinetta - DiodatoMusic : In questo 2022 tenimmoce accussì, anema e core. - comunevenezia : #CapodannoFenice Al Teatro La Fenice è in corso il Concerto di Capodanno, diretto dal maestro Fabio Luisi. In ond… - Mania48Mania53 : RT @LaFranci27: #Amsterdam oggi: cani feroci, botte, crani spaccati da democratici manganelli... Nella UE di #Draghi & co, democrazia e dir… - _enz29 : RT @emmeesse28: È più facile spiegare l'utilità di una Guerra che questo, nessuna città civile si sognerebbe di replicare questo, assurdo h… -

Ultime Notizie dalla rete : Questo video Il cantante Omarion non vuol essere confuso con la variante Omicron ... " So che c è stata parecchia confusione online di recente, quindi i miei avvocati mi hanno chiesto di leggere questo ", dice Omarion in un video fintamente serio : " Io, Omarion, sono un musicista e ...

Il telecomando Samsung che non si scarica mai Per questo motivo, Samsung ha deciso di eliminare in modo concreto uno spreco del tutto evitabile ... Disney Plus, Amazon Prime Video e Samsung TV Plus, mentre (come ormai da tempo) non sono presenti i ...

Strattona e rapina una anziana sola, in carcere grazie a questo VIDEO RagusaNews Bonus idrico: ecco quando fare domanda per averlo! Il Governo ha prorogato il bonus idrico al 2023, una grande notizia per tutti gli italiani che dunque possono ancora richiederlo.Quando si può fare domanda?

RTX Day: NVIDIA e Mediaworld organizzano una giornata per celebrare il gaming su PC Il prossimo 8 gennaio NVIDIA e Mediaworld celebreranno il PC gaming in diversi punti vendita in tutta Italia e offriranno una speciale esperienza in-store ...

... " So che c è stata parecchia confusione online di recente, quindi i miei avvocati mi hanno chiesto di leggere", dice Omarion in unfintamente serio : " Io, Omarion, sono un musicista e ...Permotivo, Samsung ha deciso di eliminare in modo concreto uno spreco del tutto evitabile ... Disney Plus, Amazon Primee Samsung TV Plus, mentre (come ormai da tempo) non sono presenti i ...Il Governo ha prorogato il bonus idrico al 2023, una grande notizia per tutti gli italiani che dunque possono ancora richiederlo.Quando si può fare domanda?Il prossimo 8 gennaio NVIDIA e Mediaworld celebreranno il PC gaming in diversi punti vendita in tutta Italia e offriranno una speciale esperienza in-store ...