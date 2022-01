"Quel neo può essere un tumore". La tifosa dagli spalti salva la vita all'allenatore

Leggi su huffingtonpost

(Di lunedì 3 gennaio 2022) Due squadra della National Hockey League americana hanno finanziato una borsa di studio di 10mila dollari per lache ha ‘to’ un assistente dei Vancouver Canucks, avvertendolo che una macchia sul suo collo potevaun melanoma. Nadia Popovici, questo il nome della 22enne studentessa di medicina di Seattle, stava assistendo alla partita tra la squadra di casa dei Kranen e i Canucks, il 23 ottobre, quando ha notato la macchia sospetta di Brian “Red” Hamilton, un addetto ai materiali della franchigia canadese. Non sapendo se ne fosse consapevole, ha battuto sul vetro di separazione e gli ha mostrato il messaggio che aveva scritto sul cellulare per metterlo in guardia.Hamilton ha poi seguito il consiglio e si è fatto controllare al ritorno a Vancouver, scoprendo che si trattava di un melanoma maligno, un tipo di ...