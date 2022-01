Quarantena covid, Bassetti: “Va ridotta a 5 giorni per positivi asintomatici” (Di lunedì 3 gennaio 2022) “Dopo gli Usa, anche alcuni Paesi europei hanno ridotto la Quarantena” covid “dei positivi asintomatici a 5 giorni. Dobbiamo farlo anche noi. E anche rapidamente”. E’ l’esortazione indirizzata al Governo lanciata attraverso i social da Matteo Bassetti, direttore della Clinica di Malattie infettive dell’ospedale San Martino di Genova. “Con milioni di positivi asintomatici – afferma l’esperto – rischiamo di chiudere in casa gente che non trasmette il virus a nessuno. Vediamo se ascoltano al ministero”. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 3 gennaio 2022) “Dopo gli Usa, anche alcuni Paesi europei hanno ridotto la“deia 5. Dobbiamo farlo anche noi. E anche rapidamente”. E’ l’esortazione indirizzata al Governo lanciata attraverso i social da Matteo, direttore della Clinica di Malattie infettive dell’ospedale San Martino di Genova. “Con milioni di– afferma l’esperto – rischiamo di chiudere in casa gente che non trasmette il virus a nessuno. Vediamo se ascoltano al ministero”. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

