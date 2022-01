Qatar2022 ' comprime' la Champions | fase a gironi in meno di 2 mesi

(Di lunedì 3 gennaio 2022) NYON (Svizzera) - Una Coppa del Mondo da disputare per la prima volta nella storia al termine dell'anno solare, soluzione inevitabile in considerazione delle torride temperature che si registrano in ...

NYON (Svizzera) - Una Coppa del Mondo da disputare per la prima volta nella storia al termine dell'anno solare, soluzione inevitabile in considerazione delle torride temperature che si registrano in ...Si parte il 6 settembre e il 2 novembre si conosceranno già le 16 squadre qualificate agli ottavi. Sorte simile per Conference ed Europa League ...