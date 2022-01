Pnrr e Sud, altro flop: mancano progetti già pronti per la riqualificazione urbana. “Il Mezzogiorno perderà un miliardo” (Di lunedì 3 gennaio 2022) Il caso sollevato dai 5 stelle in commissione Ambiente e lavori pubblici. Il ministro Giovannini risponde: “Rischio esiste, alla fine del 2022 faremo i conti delle somme non spese e le rimoduleremo”. Tradotto: andranno ad altre aree del Paese Leggi su espresso.repubblica (Di lunedì 3 gennaio 2022) Il caso sollevato dai 5 stelle in commissione Ambiente e lavori pubblici. Il ministro Giovannini risponde: “Rischio esiste, alla fine del 2022 faremo i conti delle somme non spese e le rimoduleremo”. Tradotto: andranno ad altre aree del Paese

Advertising

blogLinkes : Pnrr e Sud, altro flop: mancano progetti già pronti per la riqualificazione urbana. “Il Mezzogiorno perderà un mili… - minipimer : RT @debonis_saverio: Ecco l'articolo integrale di @MeMeEsposito sugli investimenti del #PNRR per le #infrastrutture del #sud. Tutto quello… - santinobarbera : RT @PaoloAcciai: Pnrr e Sud, altro flop: mancano progetti già pronti per la riqualificazione urbana. “Il Mezzogiorno perderà un miliardo” h… - Mario82673246 : RT @NataleCuccurese: Il governo ha scoperto le carte, per il #Sud dal #Pnrr arriverà non più del 16%. Giovannini per distrarre rilancia l’i… - GennaroDelCore : I primi giorni di questo 2022 li ho dedicati, tra le altre cose, a raccontare un po' di provincia su L'Edicola del… -