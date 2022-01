(Di lunedì 3 gennaio 2022) BRESCIA – Oggi la Pfm – Premiata Forneria Marconi celebra il 50°versario di “di un”, il suo album d’esordio uscito il 3 gennaio 1972. Per festeggiare anche i 50di carriera della band, a breve partirà il nuovo tour “PFM 1972-2022 / Dadi una Ho sognato pecore elettriche, abbracciando la poesia di Fabrizio De André”. Ecco le prime date del 2022: 15 gennaio SALSOMAGGIORE Teatro Nuovo (DATA ZERO) 14 febbraio BOLOGNA Auditorium Europa 15 febbraio FIRENZE Tuscany Hall 18 marzo LEGNANO Teatro Galleria 22 marzo BERGAMO Teatro Creberg 26 marzo SCHIO Teatro Astra 2 aprile CESENA Pala De André 6 aprile TORINO Teatro Colosseo 13 aprile ANCONA Teatro delle Muse 21 aprile MILANO Teatro Lirico Biglietti disponibili qui: ...

Advertising

Lopinionista : Pfm, compie 50 anni 'Storia di un minuto' -

Ultime Notizie dalla rete : Pfm compie

Radio Italia

..." MODENA NODE prosegue nel suo percorso di avvicinamento al festival - che quest'anno10 ... con CPM Music Institute , la scuola fondata e presieduta da Franco Mussida dellache ospiterà per ...Ogni volta che siuna scelta perché 'lo fanno tutti' viene messo in moto questo meccanismo ... Max Gazz è ) e Piero Monterisi (batterista per, Tiromancino, Daniele Silvestri ) e che ha ...A Radio Italia Piero Pelù e Ghigo Renzulli ripercorrono gli inizi della band e danno alcune anticipazioni sulla festa itinerante che li vedrà protagonisti e che partirà il 26 aprile da Padova: che ...