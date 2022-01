Perrini FDI | “Piddini e pentastellati | penalizzano Taranto da Roma | invece dalla Puglia fanno opposizione Tanta ipocrisia che danneggia i trantini”

(Di lunedì 3 gennaio 2022) “La maggioranza del Senato boccia l’emendamento che stanziava 200 milioni di euro per i Giochi del Mediterraneo die Pd e Movimento 5 Stelle piangono lacrime di coccodrillo. Il decreto Milleproroghe sposta circa 600 milioni di euro (peraltro denaro dei Riva rientrato dall’estero) dalle bonifiche dell’ex Ilva alla produzione di Acciaierie d’Italia e giù altri comunicati del Pd e Movimento 5 Stelle che spargono altre lacrime, sempre di coccodrillo. “Ma fino a che punto si possono prendere in giro i tarantini? Ma gli autorevoli parlamentarie grillini quando mandano comunicati addolorati e sdegnati per le sceltene alle testate pugliesi, dimenticano che al Governo nazionale ci sono loro? Che sono sempre loro in Parlamento ad alzare la mano e a formare quella maggioranza giallo-rossa che continua a penalizzare ...

