Orietta Berti | Fazio è un figlio per me | e poi credo di essere la zia di Achille Lauro

Leggi su tvzoom

(Di lunedì 3 gennaio 2022): «La prof disse che ero stonata. Mi sento la zia di» Corriere della sera, pagina 25, di Renato Franco. Dopo il discorso di Mattarella è arrivata lei a scandire il momento più istituzionale della serata: il countdown di fine anno su Rai1.ha festeggiato davanti a 10 milioni di spettatori un anno che per lei è stato strepitoso e fucsia come il suo vestito. «Amadeus lo sa, mi ha invitato al Festival di Sanremo e da lì è cominciato tutto. Lì ho conosciuto Fedez che mi ha proposto Mille. Lì ho avuto l’incontro virtuale su Twitch con Manuelito (Hell Raton) ed è nata l’idea di una telenovela per i social, e poi ha voluto produrre la mia nuova canzone, Luna piena che nelle radio sta già andando forte». Come si vive un successo così popolare in età ...