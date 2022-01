Lukaku, nostalgia dell'Italia: le porte chiuse all'Inter e la suggestione Mourinho (Di lunedì 3 gennaio 2022) nostalgia dell'Italia. Il che non sembra poi così assurdo. Più raro è sentire di calciatori di Premier che sentono la mancanza della serie A. L'eccezione, e che eccezione, è Romelu Lukaku che in una ... Leggi su leggo (Di lunedì 3 gennaio 2022). Il che non sembra poi così assurdo. Più raro è sentire di calciatori di Premier che sentono la mancanzaa serie A. L'eccezione, e che eccezione, è Romeluche in una ...

Advertising

AlfredoPedulla : Ma se la vostra azienda di famiglia andasse in crisi (toccando ferro…) fareste come #Conte e #Lukaku (addio) o rest… - leggoit : Lukaku, nostalgia dell'Italia: le porte chiuse all'Inter e la suggestione Mourinho - prestia_fabio : RT @riotta: Il rumore di Lukaku: nostalgia, business e contraddizioni - Calcio - La Repubblica - - riotta : Il rumore di Lukaku: nostalgia, business e contraddizioni - Calcio - La Repubblica - - Vlostissimo : RT @ilnapoleso: #Lukaku escluso da #Tuchel dopo l'intervista pro #Inter, ma c'è un giallo Il belga non convocato per #ChelseaLiverpool do… -