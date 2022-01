(Di lunedì 3 gennaio 2022)” Jie sarà l’ADC di partenza di JDper la LPL Spring Split 2022. Lo ha confermato nelle scorse ore la stessa organizzazione di esports, che ha spiegato comeillasciato libero da Lee “, che si è separato dal team all’inizio della offseason. Il ventunenne ha trascorso la maggior parte della sua carriera con il team EDward, giocando con l’organizzazione per quasi quattro anni. Durante questo periodo,è spesso entrato e uscito dalla formazione principale, militando principalmente nel team di sviluppo di EDG, l’EDG Youth Team. A New. A long time ago, in a rift far far away… JDG welcomes JDG.to the ...

Advertising

esports247_it : LPL, JD Gaming ufficializza Wang 'Hope' Jie: prenderà lui il posto di Lee 'LokeN' Dong-wook -

Ultime Notizie dalla rete : LPL Gaming

ESports Web

China’s LPL will take place from January 3 until March 20 with a two-week break in-between for the CNY celebrations.LG Display, the world's leading innovator of display technologies, announced today that it will be showcasing its latest innovations at CES 2022.