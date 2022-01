LIVE Sinner-Rinderknech, Italia-Francia ATP Cup in DIRETTA: serve una vittoria convincente, si gioca di notte (Di lunedì 3 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il programma di Italia-Francia – Gli incastri per sperare nella qualificazione dell’Italia – I precedenti contro la Francia – La vittoria di Jannik Sinner contro Max Purcell – Il programma della sfida tra Sinner e Rinderknech Buon pomeriggio amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sfida tra Jannik Sinner e Arthur Rinderknech, valida per il primo match della sfida tra Italia e Francia, seconda giornata del Gruppo B dell’Atp Cup 2022 che si svolge a Sydney (Australia). Terzo incrocio tra i due giocatori che hanno vinto un confronto a testa, ... Leggi su oasport (Di lunedì 3 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIl programma di– Gli incastri per sperare nella qualificazione dell’– I precedenti contro la– Ladi Jannikcontro Max Purcell – Il programma della sfida traBuon pomeriggio amici di OA Sport e benvenuti alladella sfida tra Jannike Arthur, valida per il primo match della sfida tra, seconda giornata del Gruppo B dell’Atp Cup 2022 che si svolge a Sydney (Australia). Terzo incrocio tra i duetori che hanno vinto un confronto a testa, ...

Advertising

SSportNetwork : #AnyGivenSunday #Tennis #ATPCup #Italia ko al debutto nel girone contro l'#Australia, che dopo il successo di… - MercRF : RT @infoitsport: LIVE Sinner-Purcell 6-1 6-3, Italia-Australia 1-0 ATP Cup 2022 in DIRETTA: l'azzurro domina un match a senso unico https:/… - SSportNetwork : #AnyGivenSunday #Tennis #ATPCup Decisivo il doppio nel primo match dell'#Italia, che dopo i singolari è sull'1-1 co… - infoitsport : LIVE Sinner-Purcell 6-1 6-3, Italia-Australia 1-0 ATP Cup 2022 in DIRETTA: l'azzurro domina un match a senso unico - zazoomblog : LIVE – Sinner-Purcell 6-1 4-3 Atp Cup 2022: RISULTATO in DIRETTA - #Sinner-Purcell #2022: #RISULTATO -