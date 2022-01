Lecce, pronto soccorso del “Vito Fazzi”: cinque medici e sei infermieri positivi a test corona virus Difficoltà per lo svolgimento del servizio (Di lunedì 3 gennaio 2022) cinque medici e sei infermieri contagiati dal corona virus. Questa la situazione del pronto soccorso dell’ospedale “Vito Fazzi”. Tutti vaccinati con tre dosi, tutti asintomatici. Ma senza undici lavoratori è difficile svolgere il servizio, con un aggravio per gli ammalati trasportati in ambulanza e quelli che devono rimanere in attesa nella divisione a lungo. L'articolo Lecce, pronto soccorso del “Vito Fazzi”: cinque medici e sei infermieri positivi a test corona virus <small ... Leggi su noinotizie (Di lunedì 3 gennaio 2022)e seicontagiati dal. Questa la situazione deldell’ospedale “”. Tutti vaccinati con tre dosi, tutti asintomatici. Ma senza undici lavoratori è difficile svolgere il, con un aggravio per gli ammalati trasportati in ambulanza e quelli che devono rimanere in attesa nella divisione a lungo. L'articolodel “”:e sei

