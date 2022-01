Lazio in zona gialla: le nuove regole in vigore da oggi (Di lunedì 3 gennaio 2022) Roma – Da oggi mezza Italia è in zona gialla. Altre 4 Regioni infatti – Lazio, Lombardia, Piemonte e Sicilia – dal 3 gennaio lasciano la zona bianca dopo Liguria, Marche, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Calabria, province autonome di Trento e Bolzano. Il passaggio dalla zona bianca alla gialla scatta al raggiungimento di tre parametri: incidenza settimanale dei nuovi contagi ogni 100mila abitanti uguale o superiore a 50 casi, il tasso di occupazione dei posti letto ospedalieri nei reparti ordinari al 15% e quello nelle terapie intensive al 10%. Mentre per quanto riguarda la zona arancione scatta quando l’incidenza sfora i 150 casi per 100mila abitanti, la percentuale di posti letto nelle terapie intensive va oltre il 20% e il tasso di ricoveri in area ... Leggi su ilfaroonline (Di lunedì 3 gennaio 2022) Roma – Damezza Italia è in. Altre 4 Regioni infatti –, Lombardia, Piemonte e Sicilia – dal 3 gennaio lasciano labianca dopo Liguria, Marche, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Calabria, province autonome di Trento e Bolzano. Il passaggio dallabianca allascatta al raggiungimento di tre parametri: incidenza settimanale dei nuovi contagi ogni 100mila abitanti uguale o superiore a 50 casi, il tasso di occupazione dei posti letto ospedalieri nei reparti ordinari al 15% e quello nelle terapie intensive al 10%. Mentre per quanto riguarda laarancione scatta quando l’incidenza sfora i 150 casi per 100mila abitanti, la percentuale di posti letto nelle terapie intensive va oltre il 20% e il tasso di ricoveri in area ...

