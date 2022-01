La corsa di Omicron non è finita, Le Foche: “Credo che passeremo dalla fase pandemia a quella endemica” (Di lunedì 3 gennaio 2022) Tra il 27 dicembre e il 2 gennaio i nuovi contagiati sono stati 680.688, ovvero il 163% in più rispetto ai giorni precedenti (258.143 casi con un aumento del 57,7%). La corsa della variante Omicron continua spedita e secondo gli esperti non è arrivata alla fine. LEGGI ANCHE: Addio a Paolo Calissano, l’attore morto per L'articolo proviene da Inews24.it. Leggi su inews24 (Di lunedì 3 gennaio 2022) Tra il 27 dicembre e il 2 gennaio i nuovi contagiati sono stati 680.688, ovvero il 163% in più rispetto ai giorni precedenti (258.143 casi con un aumento del 57,7%). Ladella variantecontinua spedita e secondo gli esperti non è arrivata alla fine. LEGGI ANCHE: Addio a Paolo Calissano, l’attore morto per L'articolo proviene da Inews24.it.

