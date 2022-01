Iveco debutta in Borsa: il titolo apre a 11,26 euro (Di lunedì 3 gennaio 2022) Dopo un quarto d’ora in cui non sono riuscite a fare prezzo, le azioni di Iveco Group debuttano in Borsa con un prezzo di 11,21 euro ciascuna, per un calo dello 0,3% rispetto al valore teorico ante scissione. In rialzo anche il titolo di Cnh dopo lo spinoff della società, con un guadagno del 2,4% L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di lunedì 3 gennaio 2022) Dopo un quarto d’ora in cui non sono riuscite a fare prezzo, le azioni diGroupno incon un prezzo di 11,21ciascuna, per un calo dello 0,3% rispetto al valore teorico ante scissione. In rialzo anche ildi Cnh dopo lo spinoff della società, con un guadagno del 2,4% L'articolo

Ultime Notizie dalla rete : Iveco debutta Ftse Mib: Stellantis sotto esame. Oggi debutta Iveco Group I titoli e i temi da seguire a Piazza Affari Iveco Group: atteso l'esordio di Iveco Group, ricordando che ad ogni titolare di azioni ordinarie CNH Industrial sarà riconosciuta una azione ordinaria ...

Borse da record: nel 2021 sono arrivati 12.500 miliardi CNH PROMOSSA DA ZACKS, IL 3 GENNAIO DEBUTTA INVECO Alla vigilia della scissione di Iveco CNH Industrial è stata promossa da Zacks che ha alzato il target price da 19 a 21 dollari per azione. Borsa ...

Iveco debutta in Borsa: il titolo apre a 11,26 euro dopo la scissione Calcio e Finanza Iveco Group: Marx, traguardo storico, diventiamo totalmente indipendenti Titolo in Borsa non riesce fare prezzo, neanche Cnh Ind. (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 03 gen - Oggi per Iveco Group e' il giorno di ...

Le Borse europee aprono il 2022 in rialzo dopo il 2021 da record Oggi Londra, Shanghai e Tokyo sono chiuse per festività. A Hong Kong sono state sospese ancora una volta le azioni Evergrande ...

