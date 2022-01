Il Cantante Mascherato | Arisa giudice | novità maschere | data inizio e numero puntate

Leggi su blogtivvu

(Di lunedì 3 gennaio 2022) Iltorna in onda su Rai1 il prossimo mese. Per l’esattezza, lo show condotto da Milly Carlucci ritornerà in pista dall’11 di febbraio 2022 e ci saranno alcuni interessanti. Ildopo Ballando Le, così come anticipato dal promo, saranno 12 (due in più rispetto al passato). SuperGuidaTV... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.