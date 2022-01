I sindacati chiedono il ritorno allo smart working, ma Brunetta non vuole sentire ragioni (Di lunedì 3 gennaio 2022) Mentre i contagi risalgono vertiginosamente e il governo si interroga sul rientro a scuola in sicurezza degli studenti, dai sindacati si solleva nuovamente il tema dello smart working. Il segretario generale Confsal, Angelo Raffale Margiotta, ha chiesto il ritorno al lavoro agile per tutti i lavoratori fino alla fine dello stato di emergenza, cioè fino al 31 marzo 2022. “Stiamo assistendo a un crescente aumento dei contagi, per il diffondersi di nuove varianti, con conseguenti misure di quarantena, sia per i colpiti sia per chi ha avuto con gli stessi contatti, che moltiplicano le assenze a dismisura”, ha scritto in una lettera al ministro della Pubblica amministrazione Renato Brunetta, parlando di “forte disagio” per le attività lavorative ordinarie e “grande preoccupazione tra i lavoratori per ... Leggi su nextquotidiano (Di lunedì 3 gennaio 2022) Mentre i contagi risalgono vertiginosamente e il governo si interroga sul rientro a scuola in sicurezza degli studenti, daisi solleva nuovamente il tema dello. Il segretario generale Confsal, Angelo Raffale Margiotta, ha chiesto ilal lavoro agile per tutti i lavoratori fino alla fine dello stato di emergenza, cioè fino al 31 marzo 2022. “Stiamo assistendo a un crescente aumento dei contagi, per il diffondersi di nuove varianti, con conseguenti misure di quarantena, sia per i colpiti sia per chi ha avuto con gli stessi contatti, che moltiplicano le assenze a dismisura”, ha scritto in una lettera al ministro della Pubblica amministrazione Renato, parlando di “forte disagio” per le attività lavorative ordinarie e “grande preoccupazione tra i lavoratori per ...

