I diritti del calcio costano troppo: lo schianto di Tim ne è la dimostrazione (Di lunedì 3 gennaio 2022) Serie A, l’autogol sui diritti tivù: schiantate Mediaset, Sky e Tim Il Fatto Quotidiano, pagina 10, di Lorenzo Vendemiale. Come il mito del canto delle sirene, che attirano e divorano, i diritti tv del calcio sono davvero uno strano mostro. Un buco nero dove inesorabilmente finiscono per inabissarsi aziende che sembravano inaffondabili, uno scoglio su cui si schiantano manager rampanti sulla cresta dell’onda. La Tim che fu di Luigi Gubitosi, disarcionato dal flop del suo piano calcio, fin qui ha realizzato un clamoroso autogol. Non è la prima, forse non sarà l’ultima. L’accoppiata con Dazn, calcio e telecomunicazioni, sembrava perfetta nell’era digitale, e infatti la proposta ha sbaragliato la concorrenza un po’ desueta di Sky. L’intuizione probabilmente era giusta, il futuro del ... Leggi su tvzoom (Di lunedì 3 gennaio 2022) Serie A, l’autogol suitivù: schiantate Mediaset, Sky e Tim Il Fatto Quotidiano, pagina 10, di Lorenzo Vendemiale. Come il mito del canto delle sirene, che attirano e divorano, itv delsono davvero uno strano mostro. Un buco nero dove inesorabilmente finiscono per inabissarsi aziende che sembravano inaffondabili, uno scoglio su cui si schiantano manager rampanti sulla cresta dell’onda. La Tim che fu di Luigi Gubitosi, disarcionato dal flop del suo piano, fin qui ha realizzato un clamoroso autogol. Non è la prima, forse non sarà l’ultima. L’accoppiata con Dazn,e telecomunicazioni, sembrava perfetta nell’era digitale, e infatti la proposta ha sbaragliato la concorrenza un po’ desueta di Sky. L’intuizione probabilmente era giusta, il futuro del ...

