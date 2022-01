“Futuro deciso” | emergono i dettagli sull’incontro tra Tuchel e Lukaku

(Di lunedì 3 gennaio 2022) Domani il tecnico del Chelsea Thomasfarà chiarezza dopo l’incontro avvenuto in giornata con l’attaccante belga Romelu. Negli ultimi giorni in casa Chelsea ed anche in Italia hanno fatto molto scalpore le dichiarazioni dell’attaccante belga Romeluai microfoni di Sky Sport. Il giocatore ha praticamente confessato di faticarsi ad adattarsi al gioco Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

lucadeas : La legge è uguale per tutti* *esclusi novax** **categoria di cittadini che lo stato ha deciso di creare e discrimin… - NamasteDavide : Stasera il film che visto la prima volta a 5 anni avevo deciso diventasse il mio futuro e invece il fato mi tagliò… - FrenckCoppola : Dopo settimane di ragionamenti, ho deciso di cambiare strategia in merito al binomio #BTC #ETH ... con effetto imme… - CalcioNews24 : Deciso il futuro di #Arthur ?? - infoitsport : Lukaku a sorpresa: l'attaccante ha deciso il suo futuro -

Ultime Notizie dalla rete : Futuro deciso

Calcio News 24

'Hodi restituire la responsabilità e annunciare le mie dimissioni da primo ministro per dare la ...content/uploads/2022/01/VID - 20220103 - WA0010.mp4 L'annuncio getta nell'incertezza il...Le dichiarazioni dell'ex Inter non sono ovviamente piaciute al Chelsea e Tuchel ha addiritturadi escludere il belga dallo scontro diretto con il Liverpool. Ci si interroga ora sul suo. ...Carlo Ancelotti ha iniziato il nuovo anno con una sconfitta. Il Real Madrid ora vuole puntellare la rosa tra acquisti e cessioni ...Parla l’architetto Livio De Luca, originario di Amantea in provincia di Cosenza, direttore di ricerca del Cnrs, guida il team di lavoro per la ricostruzione ...