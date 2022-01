Follia sul ring: perde l’incontro e si scaglia contro l’arbitro – VIDEO (Di lunedì 3 gennaio 2022) Il pugile, furioso e frustrato dopo aver perso l’incontro, d’istinto ha dato un pugno all’arbitro: la reazione dell’atleta è diventata virale. Quando si partecipa ad un incontro professionistico la trance agonistica è una logica conseguenza e capita che l’atleta, preso dal momento non riesca a ragionare lucidamente. Questo è capitato svariate volte nel mondo dello sport, basti ricordare quando Erik Cantona ha colpito con un calcio volante un fotografo sugli spalti, o quando Mike Tyson ha staccato l’orecchio all’avversario in un incontro valevole per il titolo mondiale dei pesi massimi. Non di rado sono presi di mira i direttori di gara, specie quando l’atleta ritiene che la decisione presa in proprio sfavore non sia corretta. Lo sa bene l’arbitro brasiliano colpito con ... Leggi su periodicoitaliano (Di lunedì 3 gennaio 2022) Il pugile, furioso e frustrato dopo aver perso, d’istinto ha dato un pugno al: la reazione dell’atleta è diventata virale. Quando si partecipa ad un inprofessionistico la trance agonistica è una logica conseguenza e capita che l’atleta, preso dal momento non riesca a ragionare lucidamente. Questo è capitato svariate volte nel mondo dello sport, basti ricordare quando Erik Cantona ha colpito con un calcio volante un fotografo sugli spalti, o quando Mike Tyson ha staccato l’orecchio all’avversario in un invalevole per il titolo mondiale dei pesi massimi. Non di rado sono presi di mira i direttori di gara, specie quando l’atleta ritiene che la decisione presa in proprio sfavore non sia corretta. Lo sa benebrasiliano colpito con ...

Advertising

fl0wersjacks : l’unica cosa che mi interessa oggi è che mancano 18 giorni a golden hour e 28 giorni a vedere luca sul palco dell’a… - anto_galli4 : RT @mariamarilucen: @kattolikamente @AntonioBergami4 È solo un assaggio di cosa accadrà nel nostro Paese. Ciò che già accade in tutta Europ… - Maurofabio31 : @Santy86089940 Fermiamo questa follia prima che venga inserito tutto sul greenp e senza non si potrà più respirare - Lele6363 : RT @mariamarilucen: @kattolikamente @AntonioBergami4 È solo un assaggio di cosa accadrà nel nostro Paese. Ciò che già accade in tutta Europ… - macosinonVALE : @King1Brutal Ho visto The Lighthouse dunque. A me piaciuto ni, ma perchè non ho chiaro cosa sia successo: non credo… -