Dakar 2022, problemi per Petrucci nella seconda tappa - News (Di lunedì 3 gennaio 2022) Momenti di difficoltà alla Dakar 2022 per Danilo Petrucci. nella tappa di oggi, ancora in corso, che è partita da Ha'il con arrivo a ad Al Artawiya, il pilota KTM ha avuto un problema meccanico alla ... Leggi su motosprint.corrieredellosport (Di lunedì 3 gennaio 2022) Momenti di difficoltà allaper Danilodi oggi, ancora in corso, che è partita da Ha'il con arrivo a ad Al Artawiya, il pilota KTM ha avuto un problema meccanico alla ...

Advertising

UgoBaroni : RT @FormulaPassion: #Dakar2022: #Barreda al top nella seconda tappa, #Sunderland nuovo leader della generale - UgoBaroni : RT @FormulaPassion: #Dakar2022: mappe errate e tracce traditrici dietro al 'girotondo' #Sainz - UgoBaroni : RT @zazoomblog: Dakar 2022 ritiro per Danilo Petrucci: problemi tecnici fatali per il pilota italiano - #Dakar #ritiro #Danilo #Petrucci:… - periodicodaily : Dakar 2022: il ruggito dei big in Tappa 2 #Dakar #Dakar2022 @RiccardoTrullo - andrea95l : RT @thelastcornerit: Dakar 2022 - Day 2, Auto: Loeb risponde ad Al-Attiyah e accorcia il distacco - -