Crollo di uno stabile disabitato ad Afragola: Vigili del Fuoco in azione (Di lunedì 3 gennaio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoAfragola (Na) – Crollo di una palazzina disabitata ad Afragola nella serata di ieri. Lavoro per i Vigili del Fuoco che stanno continuando a scavare per capire se ci sono persone sepolte dalle macerie. Al momento non è stato ritrovato nessuno nella palazzina all'angolo tra via Ciaramella e via Sacri Cuori. Si tratta di uno stabile disabitato, occupato occasionalmente da extracomunitari senza fissa dimora. Impiegate unità cinofile per la ricerca di eventuali persone, così come continuano le indagini pe capire se siano stati coinvolti passanti al momento del Crollo. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

