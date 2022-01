Covid Toscana 3 gennaio: comune per comune, dove si diffonde il coronavirus (Di lunedì 3 gennaio 2022) Firenze, 3 gennaio 2022 " In Toscana sono quasi 7mila i nuovi casi di positività rispetto a ieri. Il contagio è molto diffuso, ma quali sono i comuni in cui il coronavirus corre di più?. Ecco i dati ... Leggi su lanazione (Di lunedì 3 gennaio 2022) Firenze, 32022 " Insono quasi 7mila i nuovi casi di positività rispetto a ieri. Il contagio è molto diffuso, ma quali sono i comuni in cui ilcorre di più?. Ecco i dati ...

Advertising

GiovaQuez : Anche in Toscana, Piemonte, Umbria, Abruzzo e Lombardia il test antigenico rapido positivo non dovrà più essere con… - rtl1025 : ??? 'Faccio appello al #Governo, in vista delle decisioni che prenderà domani, affinché vada verso quello che per il… - PisaConnection : QUINEWS #Pisa: Bollettino 3 Gennaio - amiatanews : Toscana. Coronavirus: 6.952 nuovi casi; 15.673 test molecolari e 11.966 antigenici; 6 i decessi; +960 guarigioni; 8… - toscanamedianew : La Toscana ora ha numeri da zona gialla -