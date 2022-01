Combinata nordica, Coppa del Mondo Val di Fiemme 2022: programma, orari, tv, streaming. Il calendario: debutta la staffetta mista! (Di lunedì 3 gennaio 2022) La Coppa del Mondo 2021/22 di Combinata nordica torna dopo la pausa natalizia. L’Italia sarà il teatro delle prime gare del 2022 che si terranno infatti in Val di Fiemme, nell’impianto che ha anche ospitato i mondiali della disciplina per ben tre volte. Nel weekend tra il 6 ed il 9 di gennaio verranno disputate due Gundersen in campo maschile, una Mass Start in campo femminile e farà il suo debutto in Coppa del Mondo il nuovissimo format della staffetta mista. La gara che vedrà scontrarsi due uomini e due donne per ogni team sarà prevista per il 7 gennaio, prima gara in programma dopo che il primo giorno sarà dedicato ai Provisional Competition Round. Sabato 8 gennaio sarà il turno della prima competizione al maschile ... Leggi su oasport (Di lunedì 3 gennaio 2022) Ladel2021/22 ditorna dopo la pausa natalizia. L’Italia sarà il teatro delle prime gare delche si terranno infatti in Val di, nell’impianto che ha anche ospitato i mondiali della disciplina per ben tre volte. Nel weekend tra il 6 ed il 9 di gennaio verranno disputate due Gundersen in campo maschile, una Mass Start in campo femminile e farà il suo debutto indelil nuovissimo format dellamista. La gara che vedrà scontrarsi due uomini e due donne per ogni team sarà prevista per il 7 gennaio, prima gara indopo che il primo giorno sarà dedicato ai Provisional Competition Round. Sabato 8 gennaio sarà il turno della prima competizione al maschile ...

