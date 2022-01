Chiusa l’app indiana che metteva in vendita le donne musulmane (Di lunedì 3 gennaio 2022) In India è stata Chiusa e vietata un'app che metteva in vendita la donne musulmane. La polizia in due stati indiani ha registrato casi del genere verificando che sull'app venivano condivise foto di oltre 100 donne musulmane dicendo che erano in "vendita". È stata aperta un'inchiesta: gli accusati includono gli sviluppatori dell'app e gestori di Twitter che hanno condiviso immagini e contenuti.L'app open source - Bulli Bai - era ospitata sulla piattaforma web GitHub, che da allora l'ha rimossa. Questo è stato il secondo tentativo in pochi mesi di molestare le donne musulmane in India "mettendole all'asta" online. A luglio, un'app e un sito Web chiamati "Sulli Deals" avevano creato i profili di oltre 80 ... Leggi su ilfogliettone (Di lunedì 3 gennaio 2022) In India è statae vietata un'app cheinla. La polizia in due stati indiani ha registrato casi del genere verificando che sull'app venivano condivise foto di oltre 100dicendo che erano in "". È stata aperta un'inchiesta: gli accusati includono gli sviluppatori dell'app e gestori di Twitter che hanno condiviso immagini e contenuti.L'app open source - Bulli Bai - era ospitata sulla piattaforma web GitHub, che da allora l'ha rimossa. Questo è stato il secondo tentativo in pochi mesi di molestare lein India "mettendole all'asta" online. A luglio, un'app e un sito Web chiamati "Sulli Deals" avevano creato i profili di oltre 80 ...

