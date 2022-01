Balzo positivita' | ricoveri su in 7 regioni | scenario arancione

Advertising

zazoomblog : Aumentano ancora i ricoveri balzo del tasso si positività e altri 133 morti per covid - #Aumentano #ancora… - globalistIT : - zazoomblog : Covid balzo del tasso di positività: aumentano ancora i ricoveri e altri 111 decessi - #Covid #balzo #tasso… - globalistIT : - EmMicucci : #Covid #Lazio grande balzo dei contagi: 12.345 oggi. A #Roma 6.752 nuovi casi. Morti sono 6 Positività al 10,8%… -

Ultime Notizie dalla rete : Balzo positivita

Agenzia ANSA

...del tasso di', dal 13 al 22%, e i ricoveri che crescono in otto regioni, con la Liguria prima ad avvicinarsi alla zona arancione. Nelle ultime 24 ore il virus fa il suo ennesimoe il ...E mentre il virus fa il suo ennesimoil Governo è al lavoro per trovare una quadra, che non si annuncia facilissima, sui prossimi provvedimenti che saranno discussi in Cdm mercoledì 5 gennaio. ...Un'impennata del tasso di positivita', dal 13 al 22%, e i ricoveri che crescono in otto regioni, con la Liguria prima ad avvicinarsi alla ...Il 2022 si apre con dieci regioni in giallo con la Liguria prima ad avvicinarsi - dopo mesi - nuovamente alla zona arancione. Nelle ultime 24 ore il virus fa il suo ennesimo balzo, con un'impennata de ...